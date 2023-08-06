Eşi yurtdışına gönderilenlere hangi hallerde aylıksız izin verilebilir?

657 sayılı Kanunun "aylıksız izin" başlıklı 108'inci maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77'nci maddeye (Madde 77: Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma) göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."

Bu maddeye göre memur olan eşlere aşağıda belirtilen altı nedenden herhangi biri ile eşi yurt dışına gönderilenlere görev/öğrenim süresi kadar aylıksız izin verilebilecektir.

Özel burs sağlayanlar

Yetiştirilmek üzere gönderilenler

Sürekli göreve atananlar

En az 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilenler

Kamu kurumlarınca öğrenci olarak gönderilenler

Yabancı bir memleket/uluslararası kuruluşta hizmet alanlar

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu;

20.02.2010 tarihli 3111 sayılı görüş yazısında; eşinin 2914 sayılı Kanuna tabi bir personel olması ve 657 sayılı Kanunun 108-D maddesinde belirtilen haller sebebiyle yurtdışına gönderilmesi kaydıyla, eşinin görev süresi içinde aylıksız izin verilmesinin mümkün bulunduğu,

17.06.2011 tarihli 12168 sayılı görüş yazısında; eşleri yurtdışında görevlendirilen memurlar için bu iznin verilmesinde aday veya asil memur olma gibi bir kayıt getirilmediğinden aylıksız izin verilebileceği,

02.07.2012 tarihli 11397 sayılı görüş yazısında; eşinin 4857 sayılı Kanuna tabi çalışması ve dolayısıyla memur veya diğer personel kanunlarına tabi personel statüsünde olmaması nedeniyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olmadığı,

Mütalaa edilmiştir.

Maddede "aylıksız izin verilebilir" ifadesi nedeniyle söz konusu bu iznin memurlara kullandırılmasında idarenin takdir hakkı bulunmakta olup, bu takdir hakkı kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi ile sınırlı olup bu ilkeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir.

