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Sağlıkçıların depremdeki fedakarlıklarını anlatan 'Bizim Hikayemiz' belgeseli

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasınca (Sağlık-Sen), sağlık çalışanlarının 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıklarını konu alan "Milletimiz İçin Tek Yürek; Bizim Hikayemiz" adlı belgesel hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 14:07, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 14:09
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Çekimleri Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da yapılan belgeselde, hekim, hemşire, ebe ve 112 Acil Sağlık personeli olmak üzere toplam 21 sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta ebelik yapan Emine Gemicioğlu, afetin yaşandığı anlarda doğum yaptırdıklarını belirterek, "Hastayı bırakıp gidemezdik. Hastayla ilgilendiğimiz için ailelerimiz aklımıza gelmiyordu. Artçı sarsıntılar devam ettiği için hastayı anestezi doktorumuz ve kadın doğum doktorumuzun sırtında aşağıya acile indirdik. Orada doğumu yaptırdık." diye konuştu.

Bu anları tarif etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Gemicioğlu, bir yandan kaygıyı, diğer yandan sevinci bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Malatya'da görevli doktor Mustafa Karakaplan, depremden sonra 2,5 ay hastanede çalışmaya devam ettiğini anlattı. Karakaplan, "Deprem anında hastanedeydim. İlk gelen hastalara müdahale ettik. İkinci depremin olduğu an ameliyattaydık. Deprem olmasına rağmen ameliyata devam ettik. Hatta hastalar bize 'Bize ne olduysa oldu, siz kendinizi çıkın kurtarın' dedikleri halde biz ameliyata devam ettik. Tavandan bir şeyler dökülüyordu. Bir arkadaşımız hastanın kafasının üzerine kapanarak tavandan bir şeyler düşmesini önledi." diye konuştu.

"Hastalarımı bırakmak bir an bile aklıma gelmedi"

Adıyaman'da görev yapan hemşire Ayşegül Tuzcu da "Çok korkmuştum. Bir hasta yakını yanıma gelerek bana sarıldı, destek oldu. Onun bana verdiği güçle kendime geldim. Ondan sonra sorumlu hemşireyi aradım. Bakım hastalarının aşağıya inemediğini söyledim. Hastaları tahliye edene kadar onlara destek oldum. O sırada aşağıya inebilirdim ama hastalarımı bırakmak bir an olsun aklıma gelmedi. Ben hayatımda bu kadar çok yaralının olduğu bir anı yaşamadım. ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da görevli doktor Cumali Aras ise birkaç olayın kendisinde derin iz bıraktığını belirterek, "Asistan arkadaşımızın ailesi enkaz altındaydı, kardeşi vefat etmişti. Ailesi, 'Biz oğlumuza bunlardan bahsetmeyelim. Yaralılara müdahale etmeye devam etsin' diyerek, hiçbir kötü haberi arkadaşımızla paylaşmadılar. Hiçbir şeyden haberi olmayan asistan arkadaşımızın da yaralılara cengaver gibi müdahale ettiğine şahit oldum." dedi.

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