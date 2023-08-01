Memur ve emekli zammı için kritik gün: Kamu-Sen talebini açıkladı

Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri başlıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 40 ve yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz" dedi.