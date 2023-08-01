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Toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başladı. Toplantıların ardından memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplu sözleşme zam oranları belli olacak. Memurların beklentisi 2024 yılı için yüzde, 2025 yılı için ise yüzde 40 olurken Memur-Sen'in 2024-2025 yılları talebi ise yüzde 110 olarak belirtildi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 14:28, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 14:58
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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır"

Ülkemizde eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe, enerjiden sosyal politikalara, çalışma hayatından aile politikalarına, sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır. Bu süreç hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kamu yönetimi teşkilatlarımızda ve kamu personel sistemimizde çok etkin ve verimli kararlar alınmasına fırsat vermiştir.

"Toplumsal barışı ve huzuru tesis eden yönetim anlayışını benimsedik"

Bizler, aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle yine milletimizden aldığımız yetki ve güçle, AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barışı ve huzuru tesis eden yönetim anlayışını benimsedik.

"Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledi"

Kamu yönetim sistemimizi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, en kısa sürede en az maliyetle, en son teknolojilerle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilirlik ve katılımın olduğu yönetim anlayışıyla geliştirdik. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin tüm il, ilçe, belde ve köylerinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerimizi dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı başardık.

Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz yönden etkilemiştir. Pandemi döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak uzaktan çalışmalarına imkan sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarının fedakar gayretleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize ambulans uçaklarla sağ salim getirilmesi ve tek kişilik odalarda tedavi ettirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü, etkinliğini ve vatandaşına verdiği değeri göstermektedir. Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında sağlık ve sosyal güvenlik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Hamdolsun bu imkanlar sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirildi.

"Örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir"

Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60'lar seviyesinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra, siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır.

"Örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir"

Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60'lar seviyesinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra, siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır.

Önce hizmet kolları görüşülecek

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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