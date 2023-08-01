İzmir'de yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı

İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmedi.

Gemi süratle kıyı bandına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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