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Kars'ta şahin avına 58 bin 594 lira ceza

Kars'ta şahin avlarken suçüstü yakalanan iki kaçak avcıya, 58 bin 594 lira ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 16:18, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 16:19
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Kars'ta şahin avına 58 bin 594 lira ceza

Kentteki bazı yaylalarda Şanlıurfa'dan gelen biri Suriye uyruklu 2 kişinin güvercin salarak şahin avı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 3 güvercin, 1 şahin, 6 av fişeği, 12 göz bağlama aparatı, 2 sapan ile çeşitli av malzemesi ele geçirildi.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara 58 bin 594 lira ceza kesildi.

Ayrıca kaçak avcıların av malzemeleri ile avda kullandıkları otomobile el konuldu.

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