Tramvay yoluna giren araç seferleri aksattı
Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 17:13, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 17:49
Galata Köprüsü'nde seyreden sürücü tramvay yoluna girdi. Aracı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."