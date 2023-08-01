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Ticaret Bakanlığı'ndan zeytinyağı ihracatına ilave tedbir

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağında artan dış talep ve dünya fiyatlarının yurt içi tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbirler alındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 17:37, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 17:45
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle, İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin 2022/2023 sezonunda yüzde 20 azaldığı, Türkiye'de üretimin yüzde 62 artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki hızlı yükselişin yurt içi fiyatlara yansıdığı, zeytinyağı perakende fiyatlarında iç piyasada görülen artışın, son bir yıllık dönemde genel fiyat artışının oldukça üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek gümrük vergilerinden dolayı, Türkiye'nin AB üyesi ülkelere olan katma değerli ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok düşük miktarda yapılabilmekte olduğu aktarılan açıklamada, özellikle İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den ithal ettikleri dökme ve varilli zeytinyağını işleyerek yeniden üçüncü ülkelere pazarladığına işaret edildi.

Açıklamada, dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti yapılmasını düzenleyen kararın 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

1 Kasım'a kadar ilave tedbirler yürürlüğe konuldu

Zeytinyağı sektörüne ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar konusunda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin sektör paydaşlarıyla yoğun temas halinde bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir. Bakanlığımızca bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapılarak, önümüzdeki zeytinyağı hasat döneminin başlangıcı olan 1 Kasım 2023'e kadar, dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur. "

Ticaret Bakanlığının söz konusu ilave tedbirlere ilişkin sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda 1 Kasım'a kadar zeytinyağı ihracatının durdurulduğunun bildirildiği öğrenildi.

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