İzmir'deki konsolosluk saldırganı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, zihinsel engelli olan şüpheli Z.Ö'nün suç aleti tabanca ile gözaltına alındığı belirtilmişti.

İzmir'in Alsancak semtinde İsveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu'nun bulunduğu binada konsoloslukta sekreter olarak çalışan Emine T, Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö. tarafından silahla vurulmuş, kadın hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Emine T'nin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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