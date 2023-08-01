Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 19:07, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 19:09
Askeri araç, Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.