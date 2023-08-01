Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıda genel olarak tekliflerine ilişkin bir çerçeve çizildiğini belirten Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, 3600 ek gösterge düzenlemesinde eksik kalan birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yasal metnine çalıştıklarını söylediğini anlattı.

Yalçın, bu sözün toplu sözleşme metnine geçeceğine inandığını belirterek, bunun olmaması halinde sözün boşlukta kalacağını söyledi.

Görüşmelerin yoğun bir tempoda geçeceğini dile getiren Yalçın, bir aylık zaman diliminin yeterli olmadığını ve bu sürede görüşmelerin bitirilecek olmasının en büyük dezavantaj olduğunu kaydetti.

"Tekliflerimizin abartılı olmadığını ifade ettik"

Yalçın, toplantıya ilişkin "Ekonominin sabit gelirliler üzerindeki durumunun özet tablosunu geçtik. 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerin, özellikle Merkez Bankasının güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortam dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını ve mütevazı teklifler olduğunun görüleceğini bir kez daha ifade ettik" dedi.

Perşembe günü temmuz ayı enflasyonunun açıklanacağını anımsatan Yalçın, açıklanacak enflasyonun, bu konudaki beklentilerinin makuliyetini teyit edeceğine inandığını dile getirdi.

Toplantıda, kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektiklerini bildiren Yalçın, toplu sözleşmeyi baypas edip Meclis'ten çıkarılan tekil, özel düzenlemelerin toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiğini ve kamu personel sistemini içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyledi.

Yalçın, çalışanlar arasındaki ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

"31 Ağustos itibarıyla toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak"

Toplu sözleşmenin tam da bunun çözüm noktası olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, kamu görevlilerine verilen ücret artışlarını külfet olarak görmeyecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimi netleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün başlamış olduk. Süreç, hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle devam edecek, daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet, geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Orada da gene geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Peşinden 23 ila 25'i arasında eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa Hakem'e kalırsa Konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. Peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26-31 Ağustos arasında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek ve 31 Ağustos itibarıyla toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak."

Sürecin hayırlara vesile olmasını temenni eden Yalçın, enflasyonist ortamda kamu görevlilerini ayakta tutacak bir toplu sözleşmeyle bu sürecin bitmesini arzu ettiklerini söyledi.