Bodrum'da makilik alanda yangın

Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye hava ve çok sayıda kara unsuru sevk edildi.

Türkbükü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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