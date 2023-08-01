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Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 20:56, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 20:58
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Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup eden milli sporcu Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.

Bakır, bu başarısıyla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.

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