Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 20:56, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 20:58
İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup eden milli sporcu Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.
Bakır, bu başarısıyla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.