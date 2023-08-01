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Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor

Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam bekleniyor

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 21:25, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 22:47
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Son olarak motorine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,42 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36.9 lira, İzmir'de ise 37.08 lira oldu.

LPG'YE ZAM GELİYOR

Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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