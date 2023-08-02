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TMO, çiftçileri mağdur ediyor

TMO Genel Müdürlüğünün buğday alımları için oluşturduğu elektronik sistem randevu vermiyor. Randevu alamayan çiftçiler buğdaylarını düşük fiyattan tüccarlara satmak zorunda kalarak zarar ediyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 09:20, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 23:22
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TMO, çiftçileri mağdur ediyor

Çiftçiler, üretmiş oldukları buğdayları TMO Genel Müdürlüğü'ne satabilmek için, TMO'nun kurduğu elektronik sistemden randevu almaları, daha sonra da çıkan kotaya göre randevunun verildiği yere buğdaya teslim etmeleri gerekiyor.

Ancak e-Devlet üzerinden yürümesi gereken sistem çalışmıyor. Binlerce çiftçi sistemden randevu alamadığı için buğdaylarını daha düşük fiyattan tüccarlara satmak durumunda kalıyor. Tüccarlar ise düşük fiyattan aldıkları buğdayları bir süre sonra TMO'ya satarak kısa dönemli yüksek bir kar elde ediyor.

Türkiye genelinde yaşanan randevu sıkıntısına yönelik olarak Genel Müdürlük henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen yılda benzer bir sorun yaşadığını belirten çiftçi Adem Korbalı "Geçen sene de aynı sıkıntıyı yaşadık. 120 ton buğdayı ton başına 2 bin lira zararla tüccara sattık ama aynı tüccar bizim buğdayı TMO'ya teslim etti. Durduğu yerden 240 bin TL kar etti. Biz onu ofise verseydik zarar etmeyecektik. Bu yıl da aynı sorun yaşanıyor. Ama bürokrasi ile bağlantısı olanların randevu alabildiği belirtiliyor. TMO bu konuda bir açıklama yapsın ki zarar etmeyelim" dedi.

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