EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum BAYAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Ahmet Tuğrul ÖZTÜRK, Çiğdem KAHVECİ, Ömer KAÇARAN ve Erdem EROL atanmıştır.

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