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EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 01:03, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 01:09
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EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Ahmet Tuğrul ÖZTÜRK, Çiğdem KAHVECİ, Ömer KAÇARAN ve Erdem EROL atanmıştır.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BERKER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum BAYAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

1 Ağustos 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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