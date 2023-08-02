EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Ahmet Tuğrul ÖZTÜRK, Çiğdem KAHVECİ, Ömer KAÇARAN ve Erdem EROL atanmıştır.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BERKER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum BAYAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI