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Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Tokat'ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 07:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 07:35
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Tokat'ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Karşıyaka Mahallesi Geksi 1. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Belene kurtarılamadı. Belene'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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