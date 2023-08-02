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Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 07:50, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 07:51
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Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla karadan süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki fabrikada etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize Sanayi Bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek bir çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

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