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Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Her yıl ağustos ayının ilk günlerine denk gelen eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 07:42, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 08:57
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Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Eyyam-ı bahur geliyor: Orman yangını riski artacak

Ankara'da sıcaklık 39 dereceye çıkacak

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara'da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir'de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul'da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden sıcak uyarısı

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İstanbul'da sıcaklık yarın "pik" noktaya ulaşacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul yarın kavrulacak

Bakan Özhaseki'den sıcak uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftaki sıcaklık verilerini paylaştı.

Özhaseki, "Bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda lokal yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçecek.

Bugün ve yarın Rize'de ve Artvin'in iç kesimlerinde, Erzurum'un kuzeyinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde lokal yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

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