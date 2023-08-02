Plastik poşete de zam geldi!
Plastik poşete de zam geldi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
TMO, çiftçileri mağdur ediyor
TMO, çiftçileri mağdur ediyor
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
YÖK'e 5 üye seçildi
YÖK'e 5 üye seçildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış

Otomotiv piyasasına yönelik sıkı denetim ve cezalar etkisini göstermeye başladı. Önce sıfır fiyatının üzerinde ikinci el satış ilanları düştü. Ardından sıfır araç piyasasında sipariş iptalleri olunca, "Araç yok, yılbaşında gel" diyen bayiler, liste fiyatından satışa başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni tedbiri ile otomobiller üretimden müşteriye ulaşıncaya kadar elektronik sistem üzerinden takip edilecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 07:55, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 07:56
Yazdır
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış

Yılbaşından bu yana ikinci el %85 zamlandı.

Hükümetin sıfır ve ikinci el piyasası için attığı adımlar etkisini göstermeye başladı. Satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırında bireysel satıcıları da kapsama alan kararın ardından, ikinci el otomobil ilanlarının sıfır modelden daha pahalı olmasını yasaklayan bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye uymayanlara ise 300 bin lira ceza yaptırımı uygulandı.

SİPARİŞ İPTALLERİ BAŞLADI

Atılan adımlarla birlikte, stoklardaki araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Bayiler yaşanan sipariş iptalleri sonrası liste fiyatına geri dönüş yaptı.

Henüz fiyatlarda düşüş yaşanmadığını belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Dengelenme yaşanınca sıfır araç bulunabilir hale geldi. Sipariş iptalleri sonrasında bayilerde araç bulunabiliyor. Önceden 300 bin liralık aksesuar alırsan veririm, yoksa yılbaşında gel diyen bayiler, şu anda liste fiyatına gel al diyor" diye konuştu. Daha önce stokta 25 bin ikinci el araç olduğunu söyleyen Karakaş, bu araçların sıfırdan daha yüksek fiyata ilana konulduğunu açıkladı.

300 BİN LİRA CEZA GERİ ADIM ATTIRDI

Kısa sürede 25 bin olan araç sayısının 3 bine kadar gerilediğini söyleyen Karakaş, "22 bin araç için satıcılar, ya satıştan vazgeçti ya da ilanı yayından kaldırdı. Yaklaşık 1,5 milyon kişi, 300 bin lira ceza yeme korkusuyla geri adım attı" dedi.

Burak Karaca

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber