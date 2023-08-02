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Otelci bayram ediyor, tur şirketi isyanda

Yurt dışı seyahat ve konaklama ödemelerinde kredi kartı taksit yasağı sektörü ikiye böldü. Türkiye'deki otelciler "karar doğru" derken, yurt dışına Türk tatilci taşıyan tur şirketleri "Bu bir hak ihlali" diyor.

Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 08:25, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 08:01
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Otelci bayram ediyor, tur şirketi isyanda

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik yeni bir karara imza attı. Bu kapsamda hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksitlendirme yapılamayacağı açıklandı. Alınan kararda tatil harcamalarında yurt içi turizmin teşvik edilmesi de önemli rol oynadı. Ancak bu karar turizm sektörünü ikiye böldü. Türkiye'deki otelciler, vatandaşların kredi kartı taksit yasağı sebebiyle yurt dışı seyahatlerini yurt içinde değerlendireceğini düşünerek "Türkiye'nin parası Türkiye'de kalacak" derken, Türkiye'den yurt dışına tatilci taşıyan şirketler ise "Vatandaşımız için bir hak kısıtlaması oluyor" açıklamasında bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ-

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