Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu

Sabah Gazetesinden Melih Altınok'un haberine göre: Pegasus'ta çalışan bir kabin memuru, görevli olduğu uçak Hollanda'ya inince sığınma talebinde bulunmuş. Sosyal medya hesabından da şöyle satırlar paylaşmış:

"Hepinize merhaba, an itibari ile Türkiye'deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım... Köpeklerime iyi bakın; ara sıra ziyaretlerine gidin, benim yerime öpün, koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım..."

Altınok yazısın devamında kabin memuru hakkında şu satırları paylaştı:

Hep söylüyorum. Gitmek isteyenin yolu açık olsun.

Gidiyorum dediniz de "N'olur kal" diyen mi oldu?

Yerleşmek istediğiniz ülke kabul ettikçe nereye gideceğiniz paşa gönlünüze kalmış.

Peki o halde nedir bu iltica pozları? Yurtdışına çıkışın sıkı denetlendiği Kuzey Kore'den mi kaçıyorsunuz?

"Bu ülkede yaşanmaz abi ya" şımarıklığınıza uluslararası kılıf uydurmak için mi yalan söylüyorsunuz yoksa mayanız mı böyle?

Hepsini geçtim niye kendinizi rezil ediyorsunuz?

Kendi kendine film olan bu şaklabanın iltica talebini değerlendiren Hollandalı yetkililere bir Türkiye vatandaşı olarak sesleniyorum: Kırmayın bu arkadaşı, sığınma talebini kabul edin. Ne olacak ki? Hollandalıların elini sürmediği işlerden birinde kullanabilirsiniz. En fazla işsizlik maaşı bağlarsınız. Dönüp gelir falan...