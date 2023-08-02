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Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek. Öte yandan ikinci el piyasasına da yeni düzenlemeler gelecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 08:55, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 08:49
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Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor
Otomotiv sektörüne yönelik getirilen uygulamalarla özellikle ikinci el piyasasında fiyatların düşmesini sağlayan Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Stokçulukla mücadelede denetim elemanlarının yanı sıra yeni teknolojilerden de yararlanılacak. Bilgi teknolojileri ve yapay zeka daha aktif olarak kullanılacak. Otomobil sektöründe fahiş fiyat artışlarına neden olan stokçuluğa neşter vurulacak. Öte yandan elektronik satış platformlarının oluşturulması gündemde. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Sıfır araç stoku yapan bayiler özel takibe alınacak. Araçlara takip sistemi takılacak. İlaçlarda uygulanan barkod sistemine benzer yeni bir sistem ile sıfır araçlar üretimin ardından banttan inip müşteriye ulaşana dek tüm aşamalar kontrol altında tutulacak. Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek. Araç ne kadar sürede bayiye, müşteriye ulaştı gibi süreçlerin hepsi elektronik sistemde yer alacak. Böylelikle bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilecek. PİYASA AKTÖRLERİNE SORUMLULUK Sıfır araçta stokçulukla mücadele devam ederken diğer taraftan da ikinci el piyasasında fiyatları daha da makul seviyeye getirmek için piyasa aktörlerine de sorumluluk yüklenecek. İLAN SİTELERİNE SIKI TAKİP Araba satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek. Yeni denetimle otomobil ilanlarında 'Ahmet Bey'den', 'Mehmet Bey'den' 'Memur'dan temiz araç' satılık ifadeleri artık yer almayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. AL-SATÇILARA CEZA Öte yandan vekaletle bir yakının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. KONUTLARDA DA DENETİM Denetimler sıfır araçlarla sınırlı kalmayacak ve ikinci el araç ve artan konut fiyatları da kontrol altına alınacak. İlan siteleri mercek altına alınacak. Bu kapsamda ikinci el için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Düzenlemeyle ilan sitelerine de sorumluluk verilecek. İlanların gerçek tüzel kişi olmaması halinde ceza kesilecek. İlan uygulaması son zamanlarda fahiş fiyat artışıyla gündeme gelen konutlar için de geçerli olacak. Fatma GÖKSU

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