Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. LPG, İstanbul'da 16,38 liradan satılmaya başlandı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 08:53, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 09:40
LPG otogazda beklenen zam yapıldı. Gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 2,03 lira zam geldi.
Akaryakıt ürünlerinden LPG otogazın litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere, asgari 2,03 lira zam yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 34,46 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36,09 liradan satılıyor.
LPG ise İstanbul'da 16,38 liradan satılıyor.
Akaryakıtta zamlar devam ediyor
Dün, motorine gelen 1,07 liralık zam pompaya yansımıştı. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı, benzini geçmişti.
Benzinin litre fiyatına ise 25 Temmuz'da 2,04 TL zam yapılmıştı.