Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar

İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandı
TSK'ya ait atama kararnamesi yayımlandı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,73 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 09:50, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 09:39
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar

Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 85,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün işaret ettiği güçlü talep beklentileri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 15 milyon 400 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki yukarı yönlü seyri destekliyor.

Öte yandan, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi, talep tarafındaki başlıca belirsizliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,03 ile 86,75 dolar aralığının direnç, 85,31 ile 84,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber