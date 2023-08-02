Plastik poşete de zam geldi!

Poşet fiyatları arttı. 3 yıldır zam yapılmayan poşetlere zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından fiyatı belirlenen poşetler için geçen yıl zam gelmesine rağmen 25 kuruş uygulaması devam ediyordu.

MARKETLER ZARARINA SATMIŞTI

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

YENİ ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde devam ediyor.