Dolar/TL, 26,97 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9720 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9670'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,6330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 34,4480'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0990 seviyesinde seyrediyor.
Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.