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İTO açıkladı! Temmuz'da en çok zam gelen ürün hangisi oldu?

İSTANBUL'da temmuz ayında önceki aya göre en çok sivri biberin fiyatı artarken, en fazla düşüş erikte gerçekleşti.İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 88 ürünün fiyatı değişmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 10:54, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 10:57
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İTO açıkladı! Temmuz'da en çok zam gelen ürün hangisi oldu?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatı en fazla artan ürün

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti olarak belirlendi.

Fiyatı en fazla azalan ürün

2023 Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde eksi 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 13,02 ile kiraz, yüzde eksi 4,51 ile salatalık, yüzde eksi 0,91 ile karpuz ve yüzde eksi 0,25 ile kavun olarak belirlendi.

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