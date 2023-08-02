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Altının gram fiyatı 1.690 seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını 11.210 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 11:00, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 11:01
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Altının gram fiyatı 1.690 seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.690 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.686 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.690 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını 11.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.949 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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