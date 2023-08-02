Hayat tarzı nedeniyle soruşturma açılan müftü intihar etti

Balıkesir İl Müftülüğü'nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbing'e uğramasının ardından dün yaşamına son verdi. Müftü Deniz'in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Deniz'in bisiklet ve motosiklet kullanması ile giyimi nedeniyle hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın ardından müftülükten atıldı. Mehmet Deniz bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Balıkesir İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kınama cezasını ve müftülükten atılma kararını bozarak göreve iade kararı verdi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı işleme koymadı. Müftü Mehmet Deniz bunun üzerine durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Mehmet Deniz intihar etmeden önce yaşadıklarını anlatan bir de mektup bıraktı. Mektup savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

"Haksız işlem yüzünden canına kıydı"

Adaletli, Dinamik, İdealist, Liyakatlı Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Adil-Sen) Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok haksızlığa maruz kaldı. Buna karşı mücadelesini verdi. Bu insanı haksızlık nedeniyle kaybettik. Atama Yürütme Kurulu, kınama cezasını kaldırmadı. Birileri müftülükten atılıp güçlü olduğu için geri döndürülüyorsa, bu garibanlara neden uygulanmıyor? Bir müftü niçin intihar eder? Diyanet İşleri Başkanlığı ve genel müdürlere sesleniyorum.

Biz böyle liyakatsiz bir işlem istemiyoruz. Gücü olan kazanmasın. Bunlara müsaade etmeyin. Mehmet Deniz hocam bu şekilde yaşadığı için mi ceza aldı? Bu insanın ölümünde sizin parmağınız yok mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Beş tane çocuk yetim kaldı. Mehmet Deniz maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan haksız işlemden dolayı kendi canına kıydı. Mehmet Deniz'in yaşadıklarını birçok kişi yaşadı ya da yaşıyor. Gücü olanlar görevine dönüyor."

MEHMET DENİZ KİMDİR?

Balıkesir Dursunbey İlçesine bağlı Beyce köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 1985 yılında Balıkesir Merkez Eski Camii Kur'an Kursunda hafızlığını tamamladı. 1992 yılında İzmir İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1996 yılında İzmir Konak İlçesi Merkez Yeni Mahalle Caminde İmam-Hatiplik görevine başladı. 2000 yılında Amasya'da askerliğini tamamladıktan sonra 20 Ekim 2000 tarihinde Trabzon Akçabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezine başladı. 2003 yılında buradan mezun olduktan sonra Giresun Espiye İlçesinde 7 ay vaizlik yaptı. 19.03.2004 tarihinde Bayburt Aydıntepe İlçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. 2006-2011 tarihleri arasında Almanya Münih Başkonsolosluğuna bağlı uzun dönem Yurtdışı Din Hizmetlerinde bulundu. Bunun akabinde bir yıl İzmir Menemen İlçesinde vaizlik yaptı. 27.08.2012-30.09.2014 tarihlerinde Bingöl Genç İlçesinde İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 14.10.2014 tarihinde Kütahya Çavdarhisar İlçesine naklen atandı. Mehmet Deniz, Orta düzeyde Almanca, İngilizce ve Arapça biliyordu.