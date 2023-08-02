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Orman işçisine 'şehit' statüsü tanındı

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenlere "şehit" statüsü verilmeye başlandı. Nisan ayında çıkan yasanın ardından yapılan geriye dönük çalışmalar sonucunda şu ana kadar yangınlarda hayatını kaybeden 151 kişi şehit sayıldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 11:16, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 11:20
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Orman işçisine 'şehit' statüsü tanındı

Nisan ayında Meclis'te kabul edilen yasayla orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatında kaybedenlere "şehit" statüsü verildi.

Şehit statüsü, orman işçileri başta olmak üzere yangınlarla mücadeleye katılan kamu personelinin ve gönüllülere veriliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geriye dönük olarak tarama çalışmaları yapıldı.

Orman işçilerinin örgütlü olduğu Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şu ana kadar orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden 151 kişiye "şehit" statüsü verildiğini belirtti.

Aslan, "Vatanın savunmasını yaparken şehit olan askerimize, polisimize nasıl şehitlik statüsü verilmişse; yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları işçiler de bu haklarını talep ediyorlardı. Uzun mücadelemizin sonucunda bu arklarımıza da şehitlik statüsünü kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Şehit statüsü sağlananlar arasında 1905 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden işçiler de var.

14 Rus vatandaşına da şehitlik statüsü tanındı

1996, 2004, 2012 ve 2021 yıllarında İzmir, Muğla, Kahramanmaraş ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale sırasında hayatını kaybeden 14 Rus vatandaşına da şehitlik statüsü tanındı.

Aslan, "Şimdiye kadar 150'ye yakın arkadaşımız şehit oldu. Onların çalışmaları devam ediyor. Orman teşkilatında çalışan işçisiyle, memuruyla hepsi de şehit statüsüne alınmıştır. Şu anda da işlemleri devam ediyor." dedi.

Şehitlik statüsü sağlanan Türk vatandaşlarının ailelerine maaş bağlanıyor. Bir şehit yakınına kamuda iş imkanı sağlanırken bazı kişiler için toplu tazminat ödemesi de yapılıyor.

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