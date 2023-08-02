Yunanistan, Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere bir hafta ücretsiz tatil verecek

Temmuzda adada çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi adadan tahliye edilmişti.

Miçotakis, İngiltere'de yayın yapan ITV'ye verdiği röportajda, Yunan hükümetinin Rodos yerel yönetimi ile işbirliği içerisinde, adadaki yangın nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere gelecek ilkbahar veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunacağını açıkladı.

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