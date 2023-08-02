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Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar kredi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırlığına göre, afet bölgesindeki esnafın Halk Bankasından sağladığı kredilerin 6 ay daha ertelenmesi planlanıyor- Sağlanacak imkandan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, ilgili kamu idaresinden alacakları resmi belgeyle Bankanın değerlendirmesi erteleme kararında belirleyici olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 12:25, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 12:14
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Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar kredi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine 6 ay daha faizsiz erteleme getirilmesine yönelik düzenlemeyi bekliyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay daha ertelenebilmesine yönelik mevzuatta gerçekleştirilecek düzenleme için son değerlendirmeler yapılıyor.

Daha önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri başvuru şartı aranmaksızın 6 aylığına faizsiz ertelenmişti.

Bu defa da Halk Bankası tarafından 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi kararının depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 ay daha uzatılması talebi üzerine yeni bir düzenleme hazırlandı.

Karar taslağına göre, söz konusu illerdeki krediler için erteleme kararı ilgili kamu idaresinden alınacak resmi belge ile Bankanın değerlendirmesi sonucunda 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Kararın, ödeme zamanı yaklaşan esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor.

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