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DEVA Parti'li Esen 'kadınların nafaka hakkından adil yararlanamadığını' savundu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Mevcut uygulamalar ve yapılan araştırmalar kadınların nafaka hakkından adil bir şekilde yararlanamadığını bizlere göstermekte." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 12:21, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 12:24
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DEVA Parti'li Esen 'kadınların nafaka hakkından adil yararlanamadığını' savundu

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın nafakayla ilgili sözlerini anımsatarak, ülkedeki mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında "süresiz nafaka uygulaması"nın bulunmadığını söyledi.

Yoksulluk nafakasının eşler arasında geçerli dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün doğal sonucu olduğunu belirten Esen, bu nafaka türünün şartların sağlanması halinde mahkeme tarafından kaldırılabildiğini kaydetti.

Türkiye'de yoksulluk nafakası alan eşin genellikle kadınlar olduğuna işaret eden Esen, "Mevcut uygulamalar ve yapılan araştırmalar kadınların nafaka hakkından adil bir şekilde yararlanamadığını bizlere göstermektedir." ifadesini kullandı.

Hakim takdiriyle bağlanan nafaka miktarlarının asgari ücret alan bir kişi için bin lira olduğunu dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Günümüz şartlarında bile bin lira. Açlık sınırının 11 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 40 bin liraya dayandığı bir Türkiye'de sadece bin lira. Sadaka parası neredeyse. Bir kilo etin 350 lira olduğu, bir yumurtanın 4 lira olduğu ülkemizde kadın ve çocuğun geçinebilmesi, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ne kadar mümkün?"

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