Niğde'de üzerine beton kiriş düşen genç işçi öldü
Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında çalışan genç bir işçi, beton kirişin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 12:59, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 13:00
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan M.A. (23), düşen prefabrik beton kirişin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlerdi.
M.A'nın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.