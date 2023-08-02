Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
EGM'ye bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı
EGM'ye bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı
ÖSYM KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
ÖSYM KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ÖSYM KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSSLisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Adayİşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 14:24, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 14:28
Yazdır
ÖSYM KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(2 Ağustos 2023)

2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Teknik açıklama için TIKLAYINIZ.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber