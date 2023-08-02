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'Muğla'nın üstünde büyü var' diyerek ormanı yakmış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 15:40, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 16:13
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'Muğla'nın üstünde büyü var' diyerek ormanı yakmış

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.'nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

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