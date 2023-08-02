24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken aralarında Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi.

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