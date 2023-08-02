Bilecik'te kadına işkence: Dövüp, 4 el parmağını kestiler

Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N'yi (30) yakaladı.

Darbedildiği ve el parmaklarından 4'ünün kesildiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı'ndaki bir evde yabancı uyruklu Feride Rasulova'nın (30) darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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