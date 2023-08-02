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Tanju Özcan'dan 'belediye başkan adaylığı' açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu seçimlerde aday olacağım. Şu anda bağımsız olarak girmeyi planlıyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 17:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 17:13
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Tanju Özcan'dan 'belediye başkan adaylığı' açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi.

Özcan, Bolu'ya hizmete devam edeceğini belirterek "Bu süreçte çifte standart uygulanması beni üzdü. Yani şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun kimlere kadar. Partinin Grup Başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum. Bu arkadaşlarımı da buradan tekrar uyarıyorum. Değişime gidilmezse CHP Genel Başkanından başlayıp demokratik bir tüzük ve güncellenmiş bir parti programıyla yola devam edilmezse CHP'yi 31 Mart'ta büyük bir hezimet bekliyor." diye konuştu.

- "Aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim"

Özcan, kendisi hakkında alınan ihraç kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu olmadığını, bunun kamuoyuna, bazı çevrelere verilmiş bir mesaj olduğunu savundu.

Yoluna kendi bildiği Atatürkçü çizgiden asla taviz vermeden devam edeceğini dile getiren Özcan, "Bundan sonraki süreçte de aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim." dedi.

Özcan, "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"ne katılan CHP üyelerinin disiplin kuruluna sevk edilmesi yönünde söylentiler olduğuna işaret ederek "Cumhuriyet Halk Partisinde rahatsız olduğum bir konu var; sayı muhtelif olarak söyleniyor. 157 diyenler var, 200'e yakın diyenler var. Sözde benim yürüyüşüme destek verdi diye tedbirli olarak disipline veriliyorlarmış. Benim yürüyüşüme 200 kişi falan katılmadı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, en az 1000 kişi katıldı değişik etaplarına ama bu 157 kişi ya da 150 kişinin önemli bir kısmı ilçe kongre delegesi." ifadelerini kullandı.

- "Mahkemeye müracaat edeceğim"

Seçim kazanması için bir siyasi partinin adayı olması gerekmediğini vurgulayan Özcan, "Bağımsız olarak aday olursan zaten herkesin adayısın demektir. CHP'nin de AK Parti'nin de MHP'nin de." dedi.

Özcan, CHP'nin ihraç kararını yargıya taşıyacağını belirterek "Bu kararın haksız olduğunu, hukuksuz bir karar olduğunu belgelemek için. Sayın Kılıçdaroğlu partinin başında kaldığı sürece, parti Atatürkçüler tarafından yönetilmediği sürece bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yol yürümem zaten mümkün değil. Bu seçimlerde aday olacağım. Şu anda bağımsız olarak girmeyi planlıyorum ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir, bu 6-7 ay içerisinde. Farklı bir karar alırsam da bunu kamuoyundan gizlemem." diye konuştu.

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