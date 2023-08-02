Maganda bin 204 metre mesafeden çocuğu vurdu, jandarma ekipleri faili yakaladı

Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde 29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatla kurşunun çıkarılması sonrası hayati tehlikeyi atlatan Alperen taburcu edildi. Yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Alperen'in failinin bulunması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları bölgede araştırmalarına başlarken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce olay yerinde "Atış İstikameti Belirleme Kiti" ile olay yeri incelemesine başladı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü envanterinde olan "Atış İstikameti Belirleme Kiti" atışın geldiği yönü tam olarak göstermesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran JASAT dedektifleri yön istikametinde kuş uçumu bin 204 metre mesafede bir düğün olduğunu belirledi. Düğün bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğünce atış bölgesinde bulunan 16 şahıstan atış artığı tespiti için svap alınırken, atış yaptığı tespit edilen H.Ş. (32) ile H.N.'nin (62) silahlarına balistik inceleme için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.

Deliller aynı gün kurye ile Ankara'ya götürüldü

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca kurye görevlendirilerek bulguların vakit kaybetmeden incelenmesi ve olayın aydınlatılması için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına delilleri aynı gün götürülürken, bulgular üzerinde ivedilikle incelemeye başlayan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca silahlar, atış artıkları, düğün bölgesinde toplanan kovanlar ve Alperen Yavuz'un vücudundan çıkarılan çekirdek üzerinde incelemeye başlandı. Yapılan incelemeler sonucu mağdur çocuğun sırtından çıkarılan çekirdek ile H.Ş. (32) isimli bekçinin silahını eşleşmesi üzerine Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uzmanlık raporu hazırlanarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüpheli H.Ş. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, açığa alındığı öğrenilen bekçi mahkemeye sevk edildi.

"Tüm vatandaşlarımızın 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına katılım sağlamaları ve destek vermeleri gerekmektedir"

Trabzon İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına tüm vatandaşlarımızın destek vermesini silahla magandalık yapılan yerlerin 112 ihbar hattına bildirilmesi, vatandaşlar tarafından çekilen silah atma görüntülerinin ilgili birimlere bildirilmesi ve paylaşılması ilimizde bu tip olayların bir daha gerçekleşmemesi ve önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Kutlamaların silah ve gözyaşı ile değil horonlarla, kahkahalarla olması için tüm vatandaşlarımızın 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına katılım sağlamaları ve destek vermeleri gerekmektedir. 2022 yılında Valilik makamınca konu kapsamında genelge yayınlanmış ve düğün yapan düğün sahiplerinden bu konuda hassas davranmaları ve düğün öncesi ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunması istenilmiştir. Genelge kapsamındaki kurallara uymayan düğün sahipleri hakkında da idari ve adli işlemler tesis edilecektir" ifadelerine yer verildi.