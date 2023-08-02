Ahlat Belediye Başkanı Çoban, trafik kazasında hafif yaralandı

Ahlat ilçesi Selçuklu Caddesi'nde, Çoban'ın da içinde bulunduğu 06 FF 5307 plakalı jip ile 33 AOR 327 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Çoban ile 6 kişi, kontrollerin ardından taburcu edildi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Çoban, hem personeline hem de kazada yaralanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.