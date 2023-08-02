TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Bakan Özhaseki saat vererek uyardı!
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleşti
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Depremden etkilenen esnafın kredi borçları 6 ay ertelenecek
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisinde tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Magazin

Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?

Bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 18:31, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 19:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak.

Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:

"Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.

- İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandırmıştı

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi hakkında birçok iddia da sosyal medya ve haber platformlarında yer aldı.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran Lanistar Media imzalı yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber