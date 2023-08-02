YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler

YÖK Başkanı Özvar, 2023 YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu. Özvar, "Bildiğiniz üzere 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih dönemi içerisindeyiz. Tercih dönemi, geleceğinizin şekillenmesinde çok önemli kararları vermeniz gereken bir süreçtir. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de, sizlerin bu sürecini kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Depremzede, gazi ve şehit yakınlarına özel kontenjan sağlandığını açıklayan Özvar, "Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptık. Öncelikle depremzede öğrencilerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürece bir nebze de olsa olumlu katkı sağlayabilmek için onlara özel bir kontenjan tanımlaması yaptık. Milletimizin baş tacı gazi ve şehitlerimizin yakınlarına da ayrı bir kontenjan tanımladık. Bu kontenjanlara ek olarak, 34 yaş üzeri kadınlarımıza da tercih kılavuzunda özel bir kontenjan sağladık. Sağlanan bu kolaylık, geçmişte yükseköğrenim imkanlarına tam olarak erişememiş olan kadınlarımıza yükseköğretimin kapılarını tekrar açma fırsatı sunmaktadır. İlgili tüm adaylarımızın tercihlerinde kendilerine sağlanan bu kontenjanları da dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretimin önemine değinen Özvar, "Üniversite tercihlerinizi yaparken, hem Yükseköğretim Kurulu hem de diğer kurumlarımız tarafından sağlanan burslara ek olarak staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu olanaklar, eğitim hayatınızı daha da anlamlı kılacak ve gelecekte sizleri daha donanımlı hale getirecektir. Yükseköğretimin, ülkemiz için taşıdığı kıymetin farkındayız. Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.