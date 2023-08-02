TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
Yerli otomobil Togg'un teslimatları devam ediyor. Temmuz ayında 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda bin 435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 19:58, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 20:03
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslimatları sürüyor.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği duyuruldu.
Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak elektrikli C-SUV segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.