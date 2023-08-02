Elektrik dağıtım şirketi çalışanları ile köylüler arasında 'trafo' tartışması

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü.

GÖREVLİLER CANLARINI ZOR KURTARDI



Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi'ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı.

Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ile birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi, bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangının ortasında kaldı.

Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın rüzgar ve sıcağın etkisi ile kısa sürede tüm tarlayı kapladı. Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı.

Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.