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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Aksaray'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 23:07, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 23:09
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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan kişi, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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