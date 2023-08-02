Galatasaray evinde turladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tura atladı. Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2023 23:38, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2023 23:39
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırladı.
Rams Park'taki karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eö eleme turuna kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.