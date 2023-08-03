3 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu toplantısına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Millet Bahçesi Konteyner Kenti ziyaret edecek.

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